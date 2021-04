Sony is flink aan de weg aan het timmeren wat betreft het verfilmen van z’n games. Uncharted is natuurlijk het langlopende project dat begin 2022 op het witte doek te zien moet zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan een tv-serie rondom The Last of Us en ook Ghost of Tsushima zal vroeg of laat naar de bioscopen komen.

De vraag is ten tijde van de release of we de bioscopen kunnen bezoeken, gezien dat nog altijd onzeker is vanwege de pandemie. Mocht dat niet overal een optie zijn, dan zal er een alternatief zijn voor in ieder geval de Uncharted en Ghost of Tsushima films, die zullen namelijk op Netflix verschijnen.

Variety meldt dat Sony Pictures en Netflix een deal gesloten hebben om de films via het streamingplatform aan te bieden zodra de release in bioscopen achter de rug is. Dus wat er ook gebeurt rondom de bioscooprelease, beide films zullen in ieder geval enige tijd later thuis te streamen zijn.

De enige maar in dit verhaal is dat de deal vooralsnog enkel van toepassing is op de Verenigde Staten, dus het is even afwachten hoe dat in Europa zal uitpakken. Het is echter mogelijk om via een VPN heel gemakkelijk over te schakelen naar het Amerikaanse aanbod, mocht dat te zijner tijd nodig zijn.