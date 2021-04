Sony Interactive Entertainment heeft door de jaren heen diverse blockbusters uitgebracht en dat is waar tegenwoordig de focus op ligt. Sony is heel erg gefixeerd op grote titels, waardoor er geen ruimte meer is voor het produceren van kleinere titels voor bijvoorbeeld alleen Japan. Vanwege die reden is Japan Studio onlangs gereorganiseerd met als gevolg het vertrek van veel bekende namen. Dit schrijft Jason Schreier in een nieuw artikel op Bloomberg.com.

In dit artikel komt ook Sony Bend ter sprake, wat een relatief kleine studio is in vergelijking met Sony Santa Monica, Naughty Dog en Guerrilla Games. Deze ontwikkelaar bracht ons in 2019 Days Gone, wat een prima game was die zeker de moeite waard genoemd mag worden. Na het afronden van deze titel heeft de studio een vervolg gepitched bij Sony, maar volgens mensen bekend met de franchise heeft Sony dat afgewezen.

Days Gone was winstgevend, maar door de duur van de ontwikkeling en de gemengde ontvangst in de media zit een vervolg er vooralsnog helaas niet in. Dat is jammer, want het concept is absoluut goed voor nog een game. In plaats van met een nieuw project aan de slag te gaan, werd Sony Bend studio toegewezen aan Naughty Dog als ondersteunende partij. Het gehele team werd opgedeeld in twee teams, waarbij het ene team werkt aan een multiplayer game (mogelijk The Last of Us) en een ander team werkte onder supervisie van Naughty Dog aan een nieuwe Uncharted.

“Instead, one team at the studio was assigned to help Naughty Dog with a multiplayer game while a second group was assigned to work on a new Uncharted game with supervision from Naughty Dog.”

Dit heeft geleid tot frustratie bij de ontwikkelaar, waardoor verschillende kopstukken en medewerkers vertrokken zijn. Sony Bend was namelijk bang dat ze geabsorbeerd zouden worden in Naughty Dog als een soort ‘Naughty Dog North’, maar ze hebben Sony gevraagd of ze van het Uncharted project afgehaald konden worden. Daarin is Sony de studio tegemoet gekomen en volgens Schreier werkt Sony Bend sinds vorige maand aan een nieuwe eigen game.