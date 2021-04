Zojuist heb je kunnen lezen dat Days Gone 2 door Sony Bend studio is gepitched bij Sony Interactive Entertainment, maar dat het geen haalbare optie is. Sony Bend Studio is een tijd lang bezig geweest in een ondersteunende rol voor Naughty Dog, maar werkt sinds kort weer aan een eigen project. Dit op basis van een artikel van bekend journalist Jason Schreier.

Dit is echter niet het enige nieuws wat hij te delen heeft, want ook schrijft hij in zijn stuk dat er gewerkt wordt aan een remake van The Last of Us. Dit alles is begonnen bij het vormen van de Visual Arts Service Group, een kleine club mensen die op de achtergrond veel hulp heeft geleverd bij het ontwikkelen van blockbusters.

Deze wat mysterieuze studio in San Diego zou aan een eigen project werken, maar dat lijkt toch niet helemaal zo te zijn. Volgens Schreier is VASG bezig geweest met de remake van The Last of Us voor de PlayStation 5, maar daar zijn ze niet langer mee bezig.

Sony heeft het team nooit officieel erkend en ook kreeg de studio niet de juiste financiering, waardoor de remake niet echt een kans van slagen had. De studio bestaat nog steeds, maar waar ze nu aan werken is niet bekend. Wel blijkt uit het artikel van Schreier dat de remake van The Last of Us is ondergebracht bij Naughty Dog, die daar momenteel aan verder werkt.

Overigens was deze remake niet de eerste optie, want VASG wilde graag een remake van de eerste Uncharted maken. Dat idee is echter geschrapt, omdat het te duur zou zijn vanwege veel additioneel ontwerpwerk. In plaats daarvan zijn ze destijds met de remake van The Last of Us aan de slag gegaan, maar wat de staat daar momenteel van is, is niet bekend.

Officieel is deze remake nooit aangekondigd, maar het klinkt als een plausibele optie. Met de kracht van de PlayStation 5 zou de game uit 2013 nog meer kunnen schitteren en een release zou perfect samenvallen met de tv-serie die HBO en Sony momenteel in productie hebben.