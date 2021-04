Afgelopen vrijdag bracht bekend journalist Jason Schreier een verhaal over onder andere Sony Bend Studio naar buiten. Days Gone is commercieel een succes, maar de ontvangst in de media en de duur van de ontwikkeling beviel Sony Interactive Entertainment niet. Daarom zou de studio opgedeeld zijn in twee teams en dat in een ondersteunende rol voor Naughty Dog. Nu schijnt een team weer op een eigen project te zitten, maar bevestigd is dat niet.

Dit is een interessante ontwikkeling, want dat hangt blijkbaar samen met een nieuwe focus van Sony die steeds meer naar blockbusters verschuift. Omwille van die reden is bijvoorbeeld Japan Studio aardig uitgedund, want er zou in theorie geen ruimte meer zijn voor unieke, kleine en eigenzinnige projecten. Dit is natuurlijk erg leuk voor ontwikkelaars, die hun creativiteit de vrije loop kunnen laten, maar een stuk risicovoller qua investering tegenover nieuwe delen in grote franchises.

Dus vanuit een financieel perspectief is het inzetten op blockbusters logischer. Het komt met een risico, maar de kans op falen ligt wat lager. Dat heeft zich feitelijk bewezen, want kijk maar naar wat Sony in de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Bijna alles scoort steevast hoog en ook de verkopen zijn erg goed. Maar, met een scherpe focus op blockbusters kan het ook precies een kant op gaan die de creatieve vrijheid kan belemmeren, waardoor je dertien-in-een-dozijn games krijgt.

Sony was altijd van de kleine en originele projecten die bij grotere ontwikkelaars gemaakt werden, al dan niet met ‘second party’ ontwikkelaars. Om een paar titels te noemen: Hohokum, Déraciné, Puppeteer, The Unfinished Swan, Predator: Hunting Grounds, Flower en ga zo maar door. Op basis van het artikel van Schreier krijgen we de indruk dat daar geen ruimte meer voor is en dat zou eeuwig zonde zijn, want dat zijn precies van die games die zo tof zijn om tussendoor te spelen. Het geeft ook ontwikkelaars de vrijheid om buiten plat gewandelde paden te lopen, want dan kunnen games in een vast stramien vervallen. En dat hebben we eerder gezien.

Laten we voor het gemak Ubisoft erbij pakken. Deze uitgever richt zich ook voornamelijk op blockbusters. Denk aan Far Cry, Assassin’s Creed, Watch Dogs en meer. Ook elk nieuw IP wordt op de markt gezet als een live service game die vooral een heel groot publiek moet aanspreken. De games zelf zijn in de basis prima en leuke entertainment. Niet alles voldoet aan de eisen om echt een blockbuster genoemd te worden, maar het zijn de grote namen waar de focus op ligt. Het artikel van Schreier impliceert dat Sony hetzelfde wil gaan doen.

Het probleem dat daarmee echter ontstaat is dat er heel erg op safe gespeeld wordt, waardoor er van innovatie qua gameplay nauwelijks sprake is. Sterker nog, als je de games van Ubisoft gaat ontleden kom je over meerdere franchises in de kern gewoon dezelfde blauwdruk tegen, dat opgefleurd wordt door simpelweg een ander jasje en een andere vorm van gameplay. Natuurlijk heeft Sony een wat ander ‘quality assurance’ proces, omdat ze als consolemaker het beste voorbeeld moeten geven, maar een te grote focus op blockbusters kan vervallen tot wat Ubisoft nu aan het doen is.

Dat is zeker niet slecht, maar daarmee haal je wel dat gevoel van ‘iets unieks in je handen hebben’ op termijn weg bij de grote titels van Sony. In potentie althans. Dit omdat er een te grote focus op ligt en er binnen een afgekaderde omgeving gewerkt moet worden naargelang de insteek of ontwikkeling van de franchise. Even dat uitstapje met kleine originele games zit er niet meer in en dat kan een beperking op de uitlaatklep zijn en precies de factor waarmee Sony zich in het verleden met een brede reeks van games heeft weten te onderscheiden.

Sterker nog, dat zien we nu al een beetje in de exclusieve games. Zo hebben de meeste games van Sony die in de afgelopen jaren zijn verschenen een forse focus op een cinematische ervaring, wat niet per se iedereen hoeft te waarderen. Hoe dan ook: mee eens? Oneens? We horen je mening zoal altijd weer graag hieronder!