Microsoft promoot de Xbox heel erg met het Game Pass programma, waarmee gamers voor een relatief laag maandbedrag toegang krijgen tot een uitgebreide bibliotheek van titels. Hieronder vallen ook nieuwe releases, zoals recent Outriders. Sony kwam met een soort antwoord in de vorm van de PlayStation Plus Collection, maar achter de schermen zou aan meer gewerkt worden.

Dat zegt David Jaffe althans. De man achter de eerste God of War en de Twisted Metal-reeks spreekt over een tegenreactie van Sony op Game Pass in een nieuwe video. Hij heeft van mensen die bij Sony werken begrepen dat er aan iets gewerkt wordt achter de schermen. In detail treedt hij niet, maar wel stelt hij dat het een direct antwoord op het systeem van Microsoft is.

“What I can tell you is I know they are doing some stuff because I know people at Sony who have told me that they are doing some stuff […] there will be a response to Game Pass.”