Eind februari werd de game Hot Wheels Unleashed aangekondigd door ontwikkelaar Milestone, die we natuurlijk kennen van de MotoGP, RIDE, MXGP en meer franchises. Met deze nieuwe game slaan ze een iets andere route in, daar waar het logischerwijs nog wel altijd een racegame betreft.

De ontwikkelaar heeft nu een gameplaytrailer uitgebracht die alpha footage van de racer laat zien en het ziet er best wel vermakelijk uit. Het heeft in een bepaalde zin wel wat weg van Trackmania, maar dan geheel in de stijl van Hot Wheels. Dit in huiselijke omgevingen en meer.

Dat is niet het enige, in de video onder de trailer gaat de ontwikkelaar uitgebreid op de game in. Zo vertellen ze je precies wat je mag verwachten van de gameplay, qua tracks, voertuigen en nog veel meer. Om alles over de game te weten te komen raden we je aan om ook die video even te checken.

Bekijk de nieuwe gameplaybeelden hieronder. Hot Wheels Unleashed verschijnt op 30 september 2021 voor onder andere de PS4 en PS5.