De maand maart ligt inmiddels al even achter ons, maar een overzicht van de best verkopende content in de PlayStation Store ontbrak nog. Die heeft Sony inmiddels gepubliceerd en daarin zien we dat nieuw debuterende titels, zoals It Takes Two en Disco Elysium niet de eerste plek van best verkopende PS5-games hebben weten te bereiken.

Die plek is voor FIFA 21, die bovenaan staat gevolgd door de nieuwste telg in de Call of Duty franchise. Hazelight mag overigens zeker niet klagen, want hun nieuwe game staat op plaats drie. Verder zien we in de andere lijsten vooral veel dezelfde titels terugkomen. Dat in de zin van dat ze het vaak tot de top 10 of 20 schoppen.

De overzichten in verschillende categorieën zoals gebruikelijk hieronder na elkaar.

PS5

FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War It Takes Two Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Crash Bandicoot 4: It’s About Time Assassin’s Creed: Valhalla WRC 9 FIA World Rally Championship Mortal Kombat 11 Demon’s Souls Disco Elysium – The Final Cut Watch Dogs: Legion NBA 2K21 Hitman III Sackboy: A Big Adventure Immortals: Fenyx Rising Mortal Shell: Enhanced Edition Borderlands 3 Dead by Daylight: Special Edition Yakuza: Like a Dragon

PS4

Minecraft Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto V Tom Clancy’s Rainbow Six Siege FIFA 21 Little Nightmares NBA 2K21 The Forest The Crew 2 Battlefield V Fall Guys: Ultimate Knockout Call of Duty: Modern Warfare Guilty Gear Xrd Rev.2 A Way Out Need for Speed Heat Friday the 13th: The Game Need for Speed Gran Turismo Sport Tomb Raider: Definitive Edition Gang Beasts

PS VR

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Astro Bot Rescue Mission Blood & Truth Swordsman VR DOOM 3: VR Edition The Walking Dead: Saints & Sinners Marvel’s Iron Man VR Gorn

Free-to-play (PS5 + PS4)