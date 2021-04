Ghost Recon: Breakpoint scoorde nu niet echt hoge scores toen de game in 2019 uitkwam, maar dat wil niet zeggen dat Ubisoft de game voor dood achterlaat. De game heeft intussen al verschillende updates gekregen die de ervaring beter hebben gemaakt en ook dit jaar kunnen fans weer nieuwe updates verwachten.

De eerste grote update, update 4.0.0, wordt op ons losgelaten aan het einde van de lente en zal je ervaring met de AI teamgenoten stukken beter maken. We kunnen hierbij een nieuw progressiesyteem, meer skills, meer abilities en nog een hoop andere tweaks verwachten.

De tweede update, update 4.1.0, is momenteel nog in nevelen gehuld. Ubisoft belooft dat deze operatie, die we in de loop van de herfst kunnen verwachten, de grootste operatie tot dusver zal worden. Momenteel hebben we nog geen specifieke details hierover, maar daar komt in de toekomst sowieso verandering in.