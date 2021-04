Path of Exile 2 is intussen al wel een poosje geleden aangekondigd, maar sindsdien is het toch wat stil gebleven rond deze sequel. Die stilte wordt nu echter doorbroken, want ontwikkelaar Grinding Gear Games heeft een tweede trailer online gezet én een video met een hoop gameplay.

De Vastiri Desert staat centraal in deze video’s en toont ons heel wat indrukwekkende gameplay waarbij verschillende weapon classes en spectaculaire aanvallen aan bod komen. We krijgen bovendien ook al wat (mini)baasgevechten te zien, waardoor we toch wel echt zin krijgen in deze game.

Er zit echter een addertje onder het gras, want gezien de game erg spectaculair begint te worden, rijst de vraag natuurlijk of last-gen hardware wel in staat zal zijn om de game deftig te draaien. Wccftech vroeg aan producer Chris Wilson of de game misschien next-gen exclusive zou kunnen worden. Een definitieve beslissing is momenteel nog niet genomen, maar Wilson zei wel dat de game hoogstwaarschijnlijk enkel op pc en new-gen hardware te spelen zal zijn.

Een releasedatum is nog niet bekend, maar je kan in afwachting de video’s waarvan sprake hier al bekijken.