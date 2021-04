Review | Thrustmaster eSwap Pro Controller – Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik een groot voorstander ben van extra knoppen onderop een controller. Het moet eigenlijk niet een optionele toevoeging zijn op je knoppenapparaat, maar gewoon standaard op je DualShock 4 of DualSense zitten. Gelukkig komen verschillende third party bedrijven om de hoek kijken om daarin een alternatief te bieden op het gebied van pro controllers. Thrustmaster is als groot randapparatuurfabrikant niet vies om mee te concurreren op het gebied van de wat uitgebreidere (pro) controllers. Hoewel de controller al een tijdje uit is, bespreek ik toch waarom het de moeite waard is om naar dit product te kijken.

Geen indrukwekkend gezicht

Eerlijk is eerlijk, de eSwap Pro Controller wint in ieder geval niet de schoonheidsprijs. De mat zwarte kleur wordt gecontrasteerd met glanzend zwart dat door het midden over de controller loopt. Ook zit het bij de pookjes, d-pad en de schouderknoppen. De L2 en R2 triggers zijn grijs, samen met de d-pad en de zijkanten van de hendels. Dit oogt simpelweg erg goedkoop en voor een product van rond de €170,- (adviesprijs) is het niet aantrekkelijk om het zo in de winkels te zien liggen. Gelukkig doet de controller zijn naam wel eer aan, want het is een modulaire controller. De triggers, pookjes, d-pad en de zijkanten van de hendels zijn allemaal te vervangen met andere kleuren.

Thrustmaster is zeer attent geweest om een doosje extra accessoires bij het reviewexemplaar te leveren met daarin wat mooiere blauwe varianten voor de controller. Dit is natuurlijk voor de consument optioneel om bij de controller aan te schaffen. Toch heb ik geleerd een boek niet te beoordelen op de cover en dat is ook van toepassing op de eSwap Pro Controller. Het comfort is bijvoorbeeld zeer goed. Bij het vasthouden zijn je handen relatief gezien wat rechter ten opzichte van elkaar, vergelijkbaar zoals bij de DualSense in tegenstelling tot de DualShock 4. Mensen die dit zullen aanschaffen om hun DualShock 4 te vervangen, zullen een klein beetje moeten wennen door dit andere gevoel van comfort. Hoewel dat gezegd te hebben, voelt de eSwap, ondanks dat het een vrij grote controller is, slank in de handpalmen aan (en is daarmee ook slanker dan de DualSense).

En swappen maar!

En dan kom ik eigenlijk weer terug op het feit dat de controller modulair is. Je kunt door dit concept de controller zowel symmetrisch als asymmetrisch gebruiken. Beide vormen komen goed uit de verf, dus op gebied van goed uitgewerkte ergonomie scoort Thrustmaster een punt. Hier is eigenlijk verder ook niet echt iets op aan te merken, enkel dat je on-the-fly kan swappen tussen pookje en d-pad. In het pakket zit een schroevendraaier (om de triggers te kunnen vervangen) meegeleverd, waarmee je met de achterkant ervan de d-pad op kan haken en van de controller los kan koppelen. De d-pad en pookjes zijn allemaal met magneten bevestigd en dit geldt ook voor de zijkanten van de hendels. Goed om op te merken is dat ik nooit last heb gehad dat een van de onderdelen losraakte tijdens het gamen, daar waar die onderdelen tegelijkertijd wel gemakkelijk te vervangen zijn.

Een hekelpunt bij gebruik is tot op zekere hoogte de d-pad. Hoewel de d-pad erg precies is en vooral top werkt bij het spelen van fighting games, waarbij het van essentieel belang is dat je input goed geregistreerd wordt, voelt de d-pad niet solide aan. De klikjes bij het indrukken zijn allemaal prima, maar omdat het lijkt alsof er nog een membraan tussen de d-pad en het contactonderdeel ligt, voelt het alsof de d-pad je meer feedback geeft dan je zou willen. Een soort ‘hobbelig’ gevoel bij intensief gebruik wat op den duur ook wel zwaar kan gaan aanvoelen. Gelukkig is dit niet het geval bij de facebuttons die klikken als een computermuis. De klikken zijn fijn en voelen niet te licht aan door de robuuste knoppen. Dezelfde soort klikken heb je ook op de schouderknoppen, alleen dan wat harder qua geluid en gevoel. De triggers hebben geen feedback maar zijn degelijk te noemen.

Een paar aantekeningen

De d-pad, hoewel functioneel gezien prima, is qua comfortabel gebruik een discussiepunt. Ditzelfde geldt voor de pookjes. Die hebben een concave design, wat wil zeggen dat je duimen rusten op een geholde vorm. De randen van het concave design vind ik net iets te recht afgesneden, wat met een paar uurtjes gamen voelbaar wordt. De ronde afwerkingen van bijvoorbeeld een DualShock 4 pookje zijn gewoonweg comfortabeler en Thrustmaster mocht in dit geval meer het design van Sony volgen. Hoewel het wel mogelijk is om het te vervangen voor een gebolde versie, zit dit niet in het pakket inbegrepen. De pookjes zijn voor de rest qua weerstand zeer vergelijkbaar met die van de DualShock 4, wat in de smaak valt.

De eSwap Pro Controller is enkel bedraad te gebruiken. Voor de prijs is dit eigenlijk wel raar, omdat de meeste (pro) controllers tegenwoordig gewoon draadloos te gebruiken zijn tegen een gelijkwaardige of zelfs mindere prijs. Dat valt in dit geval met de eSwap Pro Controller wel wat tegen. Dit gezien niet alleen de prijs van de controller, maar ook omdat je te maken hebt met een USB-kabel van ongeveer twee meter. Zeker als je nagaat dat niet elke setup zich op die afstand bevindt. De aansluiting betreft hier een micro-USB, maar de ingang is erg diep in de controller verwerkt en zit ook nog eens goed vast, waardoor de fragiele aansluiting geen probleem vormt. Toch is de bekabelde aanpak iets om rekening mee te houden alvorens aanschaf.

Prima software ondersteuning en vervanger

Gezien de controller voor de PlayStation 4 (en pc) bedoeld is, heb je een touchpad in het midden. Dit werkt allemaal naar behoren, zo ook de overige knoppen die je ook op de DualShock 4 kunt vinden. Omdat ik deze review schrijf wanneer de PS5 al uit is, moet ik erbij vermelden dat deze controller enkel op de PS5 te gebruiken is in combinatie met een PS4-game, net zoals dat een DualShock 4 hierin beperkt is op de PS5. Hoewel het jammer is dat deze controller niet met PS5-games te gebruiken valt, is het logisch en valt het ook niet als minpunt aan te rekenen. Waar de controller zich nog wel mee doet onderscheiden tegenover een DualShock 4, is dat je een headset via de mini-jack aansluiting kan muten met een aparte knop op de controller.

Naast de muteknop heb je de profielen knop, want dat heeft de controller natuurlijk ook. Via de Thrustmapper software kan je van alles en nog wat instellen. Denk aan de sterkte van de vibratie, de gevoeligheid van de pookjes… maar je kan natuurlijk de vier extra knoppen op de achterkant van de controller ook instellen. Met de profielknop kan je tijdens het spelen switchen tussen twee vooropgeslagen profielen, wat prima is qua aantal. De extra knoppen zijn in dit geval ook echt wat kleinere knoppen en geen peddles of iets dergelijks. Het is juist door deze boeren simpelheid dat het erg fijn werkt onder je vingers. Kortom, de software is eigenlijk heel makkelijk in gebruik voor de standaard pro controller functies die de eSwap Pro Controller te bieden heeft en omdat het gewoon goed werkt, heb je eigenlijk ook niets meer nodig.

Als laatste moet ik nog opmerken dat als je een headset gebruikt via deze controller, je te maken hebt met een goede geluidschip. Hoewel het geluid geen overdreven hard geluid kan produceren door je headset, is het voldoende genoeg om het genietbaar te hebben. Het is ook mooi zuiver geluid wat het doorgeeft, dus de controller verpest je headset geluid amper. Dit is namelijk wel een probleem van de DualShock 4, waarbij het geluid niet alleen zacht wordt doorgegeven maar ook nog eens ondermaats, dus ook op het gebied van geluid is de Thrustmaster eSwap Pro Controller een prima vervanger voor de standaard PlayStation 4 controller.