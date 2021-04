Treyarch heeft afgelopen avond een nieuwe update voor Call of Duty: Black Ops Cold War uitgebracht. Naast een paar kleine aanpassingen voor de Dead Ops Arcade-modus, heeft deze patch ook een nieuwe feature en een extra Operator aan de shooter toegevoegd.

De nieuwe feature heet ‘Gunsmith Customs’, waarmee je in feite jouw eigen Weapon Blueprints kunt creëren. Met Gunsmith Customs kun je attachments van Blueprints uit hetzelfde wapentype met elkaar combineren en zo je eigen Blueprint creatie maken. De feature is in het Create-a-Class menu te vinden en je zelfgemaakte wapens kun je vervolgens gebruiken in zowel multiplayer als Zombies.

Zoals gezegd heeft de update ook een nieuwe Operator toegevoegd. De nieuwste Operator heet Rivas en zij is de laatste Operator uit het tweede seizoen. Rivas is met een eigen bundel te verkrijgen in de in-game Store en is ook in Warzone te gebruiken. Deze bundel bevat naast Rivas zelf ook Weapon Blueprints, een Calling Card, een Emblem en meer items.

De volledige changelog van de update voor Call of Duty: Black Ops Cold War zie je hieronder.