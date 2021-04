Rockstar Games heeft weer een nieuwe wekelijkse update in GTA Online gelanceerd en naast de gebruikelijke acties heeft de ontwikkelaar ditmaal ook nog een leuk extraatje voor spelers. Rockstar geeft namelijk de Lampadati Tropos Rallye gratis weg. Deze auto is tot en met 14 april te claimen bij Southern San Andreas Super Autos, dus wees er op tijd bij.

Uiteraard zijn er ook nog diverse modi waarin je nu tijdelijk extra beloningen kunt verdienen. Wanneer je Hunting Pack of Freemode Challenges speelt, krijg je drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal. Ook Transform Races zijn deze week extra lucratief, want hiermee verdien je dubbele beloningen.

Daarnaast kun je ook vier varianten van de Jock Cranley Suits gratis verkrijgen, simpelweg door deze week in te loggen bij GTA Online. De Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort biedt deze week weer een ander voertuig als hoofdprijs aan: de Blista Kanjo. Tot slot is er weer een reeks in-game aanbiedingen en die vind je hieronder.