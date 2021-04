Outriders kwam ruim een week geleden uit en de lancering verliep niet helemaal vlekkeloos. Zo waren er in het eerste weekend veel problemen met de servers en bleek de game ook met wat problemen te kampen, onder meer met de crossplay functionaliteit.

Ontwikkelaar People Can Fly heeft echter niet stil gezeten en eerder deze week gaf de studio aan dat er op korte termijn een update voor Outriders zou verschijnen. Inmiddels is deze update beschikbaar voor alle platformen. Dit betekent dat diverse bugs en crashes nu zijn opgelost. Ook is met het verschijnen van de update crossplay tussen alle platformen weer volledig hersteld. Onderaan dit bericht kun je de changelog van de update nog eens nalezen.

In de tussentijd heeft People Can Fly ook laten weten dat er aan een kleine compensatie gewerkt wordt voor de spelers die in de eerste dagen na de release Outriders hebben gespeeld en last hadden van de serverproblemen. De compensatie wordt een pakket met diverse in-game items. De inhoud hiervan staat volgens de ontwikkelaar nog niet vast, maar er wordt gedacht aan een Legendary wapen, een aanzienlijke hoeveelheid Titanium en een emote. Al deze items worden dan toegekend aan je personage met het hoogste level. Spelers die tussen 31 maart en 11 april Outriders hebben gespeeld komen in aanmerking voor deze compensatie, evenals alle spelers die de dupe zijn geworden van een totaal verdwenen inventory.