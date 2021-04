2K Games bracht lange tijd ieder jaar een nieuwe WWE 2K-game uit. WWE 2K20 werd echter behoorlijk slecht ontvangen, waarna de uitgever besloot om een pauze voor de reeks in te lassen. Zodoende kwam er vorig jaar geen nieuw deel uit, maar later dit jaar maakt de serie een comeback.

Tijdens dit WrestleMania weekend is WWE 2K22 namelijk aangekondigd door 2K Games. De onthulling ging gepaard met de onderstaande teaser, waarin kort wat in-game beelden getoond worden. Voor nu moeten we het doen met deze teaser. Er zijn verder nog geen details over het aankomende deel bekendgemaakt, maar volgens 2K hoeven we niet lang te wachten op meer informatie.