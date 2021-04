Eind vorig jaar kondigde EA de terugkeer van de Mass Effect-serie aan, in de vorm van Mass Effect: Legendary Edition. Deze bundel van remasters van de eerste drie delen uit de reeks moet over ruim een maand verschijnen en ontwikkelaar BioWare lijkt die planning te gaan halen.

Mac Walters, project director bij BioWare, heeft via Twitter namelijk laten weten dat Mass Effect: Legendary Edition de gouden status heeft bereikt. Dit betekent dat de game in principe klaar is en nu gedrukt en verscheept kan worden. De game komt op 14 mei uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc en BioWare heeft nu dus nog een maand de tijd eventuele laatste aanpassingen en optimalisaties door te voeren voor een day-one patch die ongetwijfeld wordt uitgebracht.

Eerder deze week deelde de ontwikkelaar een uitgebreid overzicht van gameplay-aanpassingen die in de remasters zijn gedaan. Meer daarover kun je hier teruglezen.

Mass Effect Legendary Edition has gone GOLD! It's been quite a journey – time to celebrate briefly. Maybe even dance a little… if that's you're thing. #MassEffect #Legendary pic.twitter.com/cvDmGjFrSi

— Mac Walters (@macwalterslives) April 9, 2021