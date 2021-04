Resident Evil 8: Village maakt optimaal gebruik van 3D audio en heeft meerdere grafische opties op de PlayStation 5. Dat laat regisseur Morimasa Sato weten in een interview met het Official PlayStation Magazine. Zo valt er te lezen dat Sato erg onder de indruk is van de 3D audio op de PlayStation 5. Sterker nog, zeker voor horrorervaringen, ziet hij het als een belangrijke feature voor de toekomst.

“In de Maiden demo kun je het al merken doordat je voetstappen op de trap in het kasteel hoort. De effectiviteit van 3D audio om de immersie, naast het visuele aspect, nog verder te vergroten overtreft mijn verwachtingen. Als je door een donkere kelder sluipt en je denkt iets te horen bewegen, weet het je nog meer aanwezig te laten zijn. Ik denk dat 3D audio in horrorgames onmisbaar gaat worden”, aldus Sato.

Verder wordt er in het interview gevraagd of er meerdere grafische opties voor Resident Evil 8: Village op de PlayStation 5 zijn, zoals dat ook voor Devil May Cry 5: Special Edition het geval is. Bij die game kunnen je wisselen tussen 30 fps met ray tracing en 60 fps zonder ray tracing op een 4K-resolutie. Er is zelfs een 120 fps modus met een 1080p-resolutie. Beide games draaien immers op dezelfde RE Engine.

“Iedere speler kan zelf bepalen wat de meest optimale ervaring is. Daarvoor zijn er verschillende instellingen aanwezig”, aldus Sato. Inhoudelijk gaat hij er echter niet dieper op in, waardoor het voor nu nog even afwachten is welke opties er voorzien zijn. Wel prijst hij nog de ‘krachtige hardware’ van de PlayStation 5 en benadrukt hij dat vooral het ontwikkelen van de buitenlocaties ‘makkelijker’ is omdat er niet op grafische kwaliteit ingeleverd hoeft te worden om de game goed te laten draaien.

In de nacht van 15 op 16 april om 00.00 uur vindt er een nieuwe showcase voor Resident Evil 8: Village plaats. Op dat moment of vlak daarna, volgt ook de tweede demo die zich op de gameplay van Resident Evil 8: Village richt. Zo komt er steeds meer informatie over de game naar buiten. Vandaar dat we alles voor je op een rijtje hebben gezet in onze Alles Wat We Weten special.