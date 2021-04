De platformgame Super Meat Boy verscheen oorspronkelijk in 2010 en kwam enkele jaren later ook uit voor de PlayStation 4 en PlayStation Vita. De game werd erg goed ontvangen en staat vooral bekend om de zeer hoge moeilijkheidsgraad. In 2014 werd het vervolg Super Meat Boy Forever aangekondigd als een mobiele game, maar later besloot ontwikkelaar Team Meat er een volwaardige sequel van te maken, ook voor consoles.

Super Meat Boy Forever zou oorspronkelijk twee jaar geleden al uitkomen, maar het geduld van fans werd flink op de proef gesteld. In december vorig jaar kwam het vervolg al uit voor de pc en Nintendo Switch en nu is een release voor de PlayStation 4 en Xbox One ook eindelijk aanstaande. Team Meat heeft aangekondigd dat Super Meat Boy op 16 april – komende week dus – voor beide consoles zal verschijnen.

Een belangrijk nieuw aspect van Super Meat Boy Forever is dat de game in tegenstelling tot het eerste deel willekeurig gegenereerde levels heeft. Als je de game hebt uitgespeeld, krijg je nu de optie om het spel nogmaals te spelen en dan zal je nieuwe levels voorgeschoteld krijgen. Verder lijkt Super Meat Boy Forever vooral verder te borduren op de uitdagende gameplay van het eerste deel, zoals ook in de nieuwe trailer hieronder te zien is.