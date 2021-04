De Resident Evil 8: Village map is onthuld. Daarnaast krijgen we Mother Miranda voor het eerst te zien. In een interview met IGN licht regisseur Morimasa Sato eindelijk een tipje van de sluier op. Op de map hierboven, krijg je alle locaties van de game te zien. De vier hoofdlocaties hebben hun eigen embleem, zoals dat van Castle Dimitrescu. Daarnaast zie je de fabriek van Heisenberg en het reservoir van Moreau.

Die laatste valt extra op omdat er groot monster in is afgebeeld, wat gelijk herinneringen oproept aan Del Lago uit Resident Evil 4. Dat is overigens niet toevallig. Sato geeft aan dat ze het dorp op dezelfde manier hebben ontworpen zoals dat in Resident Evil 4 is gedaan. De game blijft dus nieuwe vijanden en gameplayelementen introduceren, zodat de ‘ervaring fris blijft’ en de speler steeds ‘verrast’ blijft worden.

In onze special ‘Wie is Lady Dimitrescu uit Resident Evil 8: Village?‘ vragen we ons ook af wie Mother Miranda nu eigenlijk is. Tijdens het telefoongesprek in de “Maiden” demo is het duidelijk dat zij boven Lady Dimitrescu staat en nu we de map zien, kunnen we wel gokken welke locatie mogelijk aan haar toebehoort. Daar blijft het echter niet bij, want Sato geeft ons ook een eerste blik op Mother Miranda, die je hierboven afgebeeld ziet.

De naam Mother heeft een religeuze betekenis. De dorpelingen aanbidden haar. “Mother Miranda en haar karakter zijn extreem belangrijk in de game”, aldus Sato. Meer wil hij echter niet kwijt, omdat het beter is dat spelers dat zelf ‘ervaren’ tijdens het avontuur. Ontwerper Tomonori Takano laat weten dat ‘kraaien symbool staan voor horror’ en een ‘grote betekenis’ in het dorp hebben. Het masker van Mother Miranda weerspiegelt de snavel van een kraai. Wil je meer weten? Lees dan onze Resident Evil 8: Village special.