In 2010 verscheen Sonic Colors exclusief voor de Nintendo Wii en Nintendo DS. Dit deel in de bekende reeks combineerde de traditionele side-scrolling gameplay van Sonic met third-person gameplay en werd destijds goed ontvangen. Nu zijn er aanwijzingen opgedoken dat de game een remaster krijgt, die ook voor de PlayStation 4 verschijnt.

Het Duitse bedrijf ‘iksample’, dat voice-overs voor onder andere games maakt, heeft op zijn portfoliowebsite namelijk Sonic Colors Remastered genoemd. Daar werd verder geen informatie gegeven, maar toevallig is de game recent op nog een andere plek opgedoken. De Franse retailer Sogamely heeft productpagina’s online staan voor ‘Sonic Colors Ultimate’, wat mogelijk de remaster is waar het Duitse bedrijf aan heeft meegewerkt. De retailer geeft aan dat Sonic Colors Ultimate voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch uitkomt, met dit jaar als releasewindow. Specifieke details over de remaster zijn niet bekend.

SEGA heeft officieel nog niets gezegd over een remaster van Sonic Colors, maar deze vermeldingen lijken er toch echt naar te wijzen. Als SEGA de game aankondigt, lees je het uiteraard hier op PSX-Sense.