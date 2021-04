Ongeveer een jaar geleden werd aangekondigd dat uitgever Microïds en ontwikkelaar OSome Studio momenteel werken aan een game die draait rond de Smurfen, de blauwe schattige wezentjes die bedacht werden door de Belgische striptekenaar Peyo. Concrete gameplay is er momenteel nog niet, maar we weten intussen wel al wat meer over wat we precies mogen verwachten.

De game in kwestie zal “The Smurfs: Mission Vileaf” heten en zal een 3D platformer zijn. De game zal aan het einde van 2021 verschijnen voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc, maar een specifieke releasedatum is momenteel nog niet gegeven. Daarnaast zal Microïds nog vier andere onaangekondigde Smurfengames uitbrengen, die telkens een ander genre zullen verkennen. Stephane Longeard, CEO van Microïds, lichtte nogmaals toe hoe vereerd de studio is om aan de slag te kunnen met de Smurfen.

“We’re thrilled over this ambitious deal […], as it extends even more our lasting and very promising partnership. Working on such a rich franchise that speaks to all generations allows us to create a wide variety of different games: there will be something to suit all tastes! Besides, thanks to this partnership and The Smufs‘ incredible international notoriety, Microids continues to significantly reinforce and diversify its catalog of renowned IPs.”