Het lijkt erop dat Sony van plan is om in de toekomst hun grenzen te verleggen en meer mobiele oorden op te zoeken. Een nieuwe vacature is namelijk live gegaan waarin gezocht wordt naar een “Head of Mobile”, oftewel de persoon die verantwoordelijk zal worden om PlayStation IP’s te vertalen naar mobiele telefoons.

De vacature gaat als volgt:

“Do you want to lead the development and strategy of mobile gaming and help shape the future of gaming for a world-class studio? As Head of Mobile, you will own and develop the mobile games strategy for PlayStation Studios and help build a foundation for future growth opportunities.”