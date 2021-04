Supermassive Games kennen we van twee dingen: cinematische horrorgames en intrigerende vr-titels. Momenteel sleutelt de studio vlijtig aan het derde deel in The Dark Pictures Anthology, dat naar de Arabische woestijn trekt. Daar wordt een onfortuinlijke cast dit keer geconfronteerd met wat Supermassive Games omschrijft als een “nest stokoude, onnatuurlijke creaturen”.

Als we echter op recente jobadvertenties kunnen afgaan, is dit niet het enige dat de ontwikkelaar voor ons in petto heeft. De studio zou ook bezig zijn met een geheim project, dat enkel in vage termen omschreven wordt. In dit nog onbekende spel worden gamers in een unieke wereld gedropt, waar ze mogen exploreren, puzzelen en met de nodige vijanden op de vuist gaan.

De omschrijving – we hebben enkele treffende woorden hieronder geciteerd – lijkt alvast naar een heel ander type game te wijzen dan wat we van Supermassive Games gewend zijn. Interactiviteit is nooit de sterkste kant van de studio geweest, maar dat zou nu dus wel eens kunnen veranderen. Hopelijk tilt de ontwikkelaar snel een tipje van de sluier op over hun nieuwste project.

Wordt vervolgd!