Fans van Resident Evil VII herinneren zich vast nog de Ethan Must Die modus. Deze ultramoeilijke versie van de game was een onderdeel van het eerste DLC-pakket en deed er alles aan om Ethan een enkeltje richting hiernamaals te bezorgen. Dit gebeurde onder andere door checkpoints weg te nemen en de plaatsing van vijanden flink door elkaar te schudden.

Ethan Must Die was gemaakt om je tanden op stuk te bijten. Toch wist de modus de nodige populariteit te vergaren onder gamers. In die mate zelfs dat Capcom voor Resident Evil 8: Village een nieuwe variant op deze modus in elkaar geknutseld heeft. Of dat beweert AestheticGamer aka Dust Golem – een fervent en betrouwbaar lekker van Resident Evil info – toch op Twitter.

Kort samengevat zou het hier gaan om een extra moeilijkheidsgraad, die luistert naar de naam ‘Village of Shadows’ en gamers tot het uiterste moet drijven. De spelmodus zou opnieuw de plaatsing van vijanden en items aanpassen, maar daarnaast de game ook meer ‘open’ maken. Enorm moeilijk dus, maar tevens substantieel anders. Oftewel: Ethan zal ook nu moeten sterven.

Voor meer informatie over Resident Evil 8: Village verwijs ik je graag door naar ons Alles Wat We Weten artikel.

(2/2) an expansive difficulty mode in the game. I don’t know the full details/final result of the mode, I feel they may talk about it before release, but I’m aware it makes the game more open, randomizes enemy & item placement, & scaled to be extremely difficult.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 10, 2021