Met de aanstaande sluiting van de PlayStation Store voor de PlayStation 3 en PlayStation Portable lijkt Sony op voorhand al wat werk te verrichten. Uit een forum topic op PSNProfiles.com blijkt dat verschillende games niet langer een update kunnen downloaden zodra die geïnstalleerd worden op de console.

Een groot deel van de PlayStation 3 games is rond de release en later van een update voorzien en zodra je zo’n game zou installeren, dan wordt die automatisch binnengehaald. Dit blijkt nu niet langer voor verschillende PlayStation 3 games het geval te zijn, waardoor je op versie 1.0 blijft hangen.

De games waarbij dit aan de orde is zijn zoal Battlefield 4, Gran Turismo 5, Twisted Metal, White Knight Chronicles en meer. De lijst is redelijk lang en het ziet er naar uit dat Sony de updates voor die games offline heeft gehaald. Dat maakt de games zeker niet onspeelbaar, maar wel kan het hierdoor zijn dat bepaalde problemen niet langer op te lossen zijn en in het ergste geval zijn bepaalde Trophies bijvoorbeeld niet meer te verzamelen.

Opvallend is wel dat het een wat willekeurige situatie lijkt, waarbij de updates in de ene regio wel beschikbaar zijn en in de andere regio niet. Dus als je nog graag PlayStation 3 games speelt is het advies om de games in kwestie snel op je PS3 te installeren, zodat de games in ieder geval up to date zijn. Sony heeft hier zelf geen officiële mededelingen over gedaan.

Het ontbreken van updates voor verschillende games lijkt samen te hangen met de sluiting van de PlayStation Store, waarmee Sony als het ware de PlayStation 3 in z’n geheel gaat afstoten. Als je games hebt gekocht, dan zul je die altijd via je downloadlijst kunnen binnenhalen. Dat is in ieder geval iets, maar het niet kunnen downloaden van updates lijkt toch een wat kwalijke zaak. Voornamelijk omdat sommige games vrij cruciale updates kennen.