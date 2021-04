Eind maart kwam het nieuws naar buiten dat PlayStation 4 games mogelijk onspeelbaar worden op het moment dat de interne batterij van de console dood is. Dit is weliswaar gemakkelijk op te lossen door Sony middels een update en ook lijkt het op dit moment nog geen probleem te zijn, dat kan in de toekomst echter veranderen.

Inmiddels is er ook bewijs opgedoken dat de interne batterij van de console die voor de klok bedoeld is, problemen kan opleveren zodra deze niet langer werkzaam is. Forest_Reviews heeft dit getest door de batterij simpelweg uit de console te halen en het resultaat is meer dan duidelijk. Zowel digitale als fysieke games werken dan niet langer op de console, waardoor alles in een keer waardeloos is geworden.

Trophies zijn afhankelijk van de interne klok die gevoed wordt door deze batterij en zodra die niet langer aanwezig is of functioneert, dan beperkt dit automatisch ook je toegang tot de games en dat is geen prettig vooruitzicht. Sony zal hier ongetwijfeld van op de hoogte zijn en het valt te hopen dat ze dit vroeg of laat gaan oplossen.