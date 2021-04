De PlayStation Vita is in tegenstelling tot de PlayStation Portable niet zo’n groot succes geworden. Na de lancering van de handheld besloot Sony ook vrij snel te stoppen met het ontwikkelen van games voor het platform, waardoor het vooral leunde op andere ontwikkelaars en uitgevers. Uiteindelijk zijn er alsnog een hoop games voor het platform verschenen, maar met de sluiting van de PlayStation Store in zicht eind augustus, lijkt het over en uit te zijn voor de handheld.

Op Reddit laat een – door de Reddit mods geverifieerde voormalig Sony medewerker – weten dat Sony het platform al voor een langere tijd wil begraven. De persoon in kwestie schijnt bekend te zijn met de situatie binnen Sony en hoewel het niet officieel bevestigd is, klinkt zijn of haar bericht enigszins geloofwaardig. Het punt is dat de PlayStation Vita vrijwel elk verkoopdoel gemist heeft en dat is het slechtst denkbare scenario voor een bedrijf.

Sony was desalniettemin tevreden met het platform als een kleine vorm van passief inkomen, maar toen de firmware gekraakt werd was het voor Sony min of meer klaar met de handheld.

“Sony views the Vita as a failure. It missed pretty much every sales target they had and for a for-profit business that’s about as bad as it gets. They were content with it as a small stream of passive income, but when the firmware was broken they were nailing the coffin. It had some strong proponents internally, especially on the Japan side, but that just served as a ‘told you so’ in the culture wars Sony’s been not-so-quietly having for the past decade.”

“It’s been a while in the making but when I left there still wasn’t a concrete date. As soon as firmware was broken in 2016 or 2017 it was on the chopping block. After the nightmare that was the 2011 hack, Sony’s terrified of the word “hack” or any potential network intrusions. Fun fact: the PSP was actually planned to have trophies until that firmware was broken and they dropped it like a hot potato.”