London Studio is de ontwikkelaar die ons zoal Blood & Truth bracht en deze studio van Sony staat enigszins bekend als PlayStation VR ontwikkelaar. Rond de release van het platform kwamen ze immers met PlayStation VR Worlds. Het ziet er echter naar uit dat ze zich niet langer bezighouden met dit platform alleen, want openstaande vacatures wijzen op een game voor de PlayStation 5.

In verschillende vacatures wordt gerefereerd aan een gloednieuw IP voor de PlayStation 5. Deze game zal ook online gameplay kennen, gezien daar eveneens sprake van is in de vacatures. Helaas worden er geen hints gegeven naar wat het project dan precies is, maar het is een interessante ontwikkeling. Zeker naar aanleiding van berichten op vrijdag waaruit blijkt dat Sony zich puur focust op blockbusters.

Of de studio met bijvoorbeeld een ander team nog werkt aan games voor PlayStation VR zou ook tot de mogelijkheden behoren, maar dat is op dit moment niet duidelijk.