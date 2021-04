Review | Outriders – Ik moet eerlijk toegeven dat Outriders, de nieuwste game van ontwikkelaar People Can Fly, initieel geen al te beste indruk op me maakte. Als je enkele trailers bekijkt, lijkt de game namelijk op een wat doordeweekse third-person looter shooter in een sci-fi setting. Ook de demo van de game, die een tijdje geleden op ons werd losgelaten, was erg matig en voorspelde niet al te veel goeds. Intussen is de game uitvoerig getest geweest en ik moet eerlijk toegeven dat die initiële gevoelens toch gedeeltelijk fout bleken te zijn. Tijd om even de hits en de missers van Outriders onder de loep te nemen…

Een nieuwe thuis

De premisse van Outriders gaat als volgt: onze groene aardbol is door heel wat conflicten onbewoonbaar verklaard, dus werd een project op poten gezet om een deel van de mensheid naar de planeet Enoch te verhuizen om daar een nieuw leven te beginnen. Eenmaal aangekomen blijkt dat de planeet echter niet zo veilig is, want mysterieuze krachten en vijandige inwoners verpesten het feestje. Jij bent lid van de Outriders, de groep die als eerste landde op Enoch en die dus als eerste aan den lijve mocht kennismaken met het vijandige klimaat. Door een hoop gebeurtenissen beland je personage in cryoslaap en wanneer je hieruit ontwaakt, is de hele planeet in de ban van een grootschalig conflict en heb je plots superkrachten.

De algemene opzet van het verhaal is op zich wel oké, alhoewel er een hoop clichés bij komen kijken. De manier hoe het verhaal echter wordt gebracht is… vreemd. Aan de ene kant kan je Outriders vergelijken met Bulletstorm, een eerdere game van dezelfde ontwikkelaar, waarbij het verhaal zo over-the-top cheesy is dat het goed wordt. Aan de andere kant probeert Outriders ook een meer diepgaand verhaal te vertellen, maar de mix tussen cheesy dialogen en serieuze scènes komt niet altijd goed uit de verf. Outriders probeert bij momenten zelfs emotionele scènes op ons scherm te toveren, maar faalt hierin omdat we het verhaal gewoon niet serieus kunnen nemen. De personages zijn bovendien kartonnen borden zonder al te veel diepgang, dus het is moeilijk om met hen mee te leven.

Ook de technische presentatie van het verhaal schiet wat tekort. Verschillende scènes zijn namelijk op een vreemde manier geknipt, waardoor de overgang tussen scènes vaak erg abrupt is (al dan niet met een kort laadscherm ertussenin). Bovendien verandert de game binnenin dezelfde cut-scene soms ook van aspect ratio, wat erg vreemd en zelfs een beetje storend is. Het is, met andere woorden, een vreemde mengelmoes van erg veel elementen die eerder met elkaar botsen dan dat ze met elkaar samensmelten. De scènes zien er op zich wel goed uit in een 4K resolutie op de PS5 (1080p als je op een PS4 speelt), maar een echte grafische uitblinker is de game nu ook weer niet. Outriders speel je dus best niet voor het verhaal of de graphics, maar gelukkig heeft de game andere troeven die wél de moeite waard zijn.

Rennen, springen, schieten, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan

Hét grootste pluspunt van de game is ongetwijfeld de combat. Outriders is een third-person looter shooter met wat lichte RPG-elementen. Je kan namelijk aan het begin van je playthrough één van de vier classes kiezen, die elk garant staan voor een leuke ervaring. Ik speelde grotendeels met de Pyromancer, die met zijn krachten elk slagveld in een vuurzee verandert. Daarnaast kan je echter ook als een soort tank, een snelle assassin of sniper het slagveld opgaan. Elke class heeft een eigen skilltree en unieke abilities die je kan gebruiken om chaos en vernieling te zaaien. Denk wel goed na vooraleer je een class kiest, want je kan die jammer genoeg in eenzelfde playthrough niet meer veranderen. Je kan je skilltree op elk moment wel gratis aanpassen, dus de game spoort je wel aan verschillende tactieken uit te proberen. Je kan je skills en wapens bovendien ook versterken met zogenaamde mods, die ook de flow van de game kunnen veranderen. Zo kan je je shotgunkogels bijvoorbeeld explosief of je sniper extra dodelijk maken door je kogels te vergiftigen. Voor elk wat wils!

De combat zelf is erg entertainend. Welk wapen je ook gebruikt en welke class je ook gekozen hebt: Outriders staat garant voor een hoop chaotisch plezier vol explosies, rondspetterende ingewanden en een hele hoop dode vijanden. Outriders werkt eigenlijk best wanneer je als een malle rondloopt op het slagveld en alles wat je tegenkomt vol in het gezicht knalt. Ironisch genoeg is de game eigenlijk gebouwd als een cover shooter, aangezien elk slagveld vol staat met stukken dekking. Het coversysteem is eigenlijk vaker irritant dan nuttig, dus het is wat vreemd dat het er überhaupt is. Als cover shooter faalt de game dus ietwat, want de vijanden zijn sowieso erg agressief en je bent nooit 100% beschermd. Je kan die frustraties echter vermijden als je de cover gewoonweg zoveel mogelijk negeert. De erg soepele framerate van 60 fps op de PS5 zorgt er wel voor dat je een soepele ervaring in de gameplay hebt en direct kan reageren op elke aanval, daar waar dat op de PS4 (Pro) met 30 fps logischerwijs minder soepel aanvoelt.

Ook op vlak van moeilijkheidsgraad geeft de game je voldoende vrijheid. Je kan het jezelf moeilijker of gemakkelijker maken door middel van zogenaamde “World Tiers”, wat je kan vergelijken met moeilijkheidsgraden. Je speelt deze tiers gaandeweg vrij terwijl je speelt en je kan op elk moment je game een tier lager of hoger zetten. Een hogere tier betekent uiteraard sterkere vijanden, maar ook betere loot en vice versa. Deze betere loot kan je dan gebruiken om de uitdagende endgame content aan te gaan, waarover dadelijk meer. Het is een goed uitgewerkt systeem en het maakt de game ook een stuk toegankelijker. Als je geen interesse zou hebben in moeilijke uitdagingen maar gewoon wat wilt knallen, dan verplicht de game je daar ook niet toe.

Het werk van een Outrider stopt niet

Outriders is een goedgevulde game waar je gemakkelijk uren in kan vertoeven. De verhaalmissies alleen houden je wel 20 uurtjes zoet, maar er zijn nog zoveel talloze zijmissies die het geheel nog wat uitgebreider maken. Die zijmissies zijn wel leuk, maar nu ook niet je van het. Je kan echter wel, na het uitspelen van het verhaal, aan de slag gaan met endgame content, de zogenaamde “Expeditions”. Dit zijn uitdagende en gevarieerde endgame missies, die op hun beurt ook een aanpasbare moeilijkheidsgraad hebben. Je kan dit vergelijken met een soort dungeons, waarbij je op het einde telkens een hoop mooie loot kan vinden. Deze Expeditions sluiten ook aan op het verhaal, maar die insteek zullen we hier achterwege laten om spoilers te vermijden. Wees echter goed voorbereid: deze missies zijn zeker geen lachertje als je ze op een hoge moeilijkheidsgraad speelt, maar die blinkende legendary loot die je ervan krijgt, is het wel waard! Die loot kan je op zijn beurt weer gebruiken om eventueel hogere moeilijkheidsgraden te proberen en zo te blijven groeien.

We moeten echter wel toegeven dat, hoe leuk de gameplay ook is, het leveldesign weinig variatie kent, vooral bij hoofd- en zijmissies. Bijna elke missie is vrij lineair en komt grotendeels op hetzelfde neer: je loopt van de ene open vlakte naar de andere, je knalt vijanden aan gort, je voert één of andere opdracht uit en je herhaalt die cyclus. De verslavende gameplay kan dit gebrek aan variatie enigszins verbergen, maar indien dit je eerste ervaring met het genre is, dan zal Outriders je waarschijnlijk snel gaan vervelen. De endgame content is gelukkig ietwat gevarieerder.

Connectie error: tussentitel niet gevonden

Outriders is een coöpgame die je met maximaal drie spelers samen kan spelen, alhoewel alles ook perfect solo te spelen is. Je moet je echter altijd sowieso verbinden met een server, wat dus wil zeggen dat je telkens een internetverbinding nodig hebt en dat je afhankelijk bent van de gezondheid van de servers. Je kan de game bijgevolg dus ook niet pauzeren, wat wel onhandig is. Begrijpelijk als je de game met vrienden online wilt spelen, maar wat ongemakkelijk als je gewoon solo wilt genieten. De game kende een valse start met connectie problemen, maar die zijn sinds de laatste update min of meer opgelost. Sindsdien zijn we slechts eenmaal uit de servers gegooid.