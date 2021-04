Sinds vorige week bekend werd dat Sony een vervolg op Days Gone niet zou zien zitten, domineert de titel het nieuws enigszins. Sony zelf heeft niet op de berichten gereageerd, maar voormalig game director bij Sony Bend Studio, Jeff Ross, wel. Hij is eind 2020 bij de studio vertrokken en heeft ietwat vrijheid om te praten over de gang van zaken.

Days Gone 2 is inderdaad in pitch fase geweest dat bij Sony werd neergelegd. Of de game echt is geannuleerd kan Ross niet bevestigen vanwege een NDA met zijn vorige werkgever. Wel kan hij wat kwijt over de opzet van de game. Zo zou Days Gone 2 over een significante online modus beschikken dat draaide om een gedeeld universum met coöperatieve gameplay.

Sterker nog, de ontwikkelaar wilde coöperatieve gameplay al in het eerste deel verwerken, maar vanwege concessies die gemaakt moesten worden hebben ze dat niet kunnen realiseren. Helaas treedt de voormalig game director verder niet in details, maar duidelijk is dat de ontwikkelaar de nodige plannen had.

Alles wat ze niet in het origineel hadden kunnen verwerken, wilden ze in het vervolg meenemen. Hieronder vielen dan ook de punten van kritiek, waarop het origineel aan het eind van de rit werd aangepakt.