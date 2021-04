Gisteren kregen we een ware stortvloed aan informatie over Resident Evil 8, zoals de onthulling van de map en er werden wat details over de technische kant van het spel bekendgemaakt. Er is nu ook wat nieuws te melden over wat Capcom waarschijnlijk van plan is met de toekomst van de serie.

Volgens de bekende Resident Evil-‘insider’ Dusk Golem, zal Resident Evil zeven tot en met acht een overkoepelend verhaal hebben. Daarna zal Capcom geen genummerde delen meer maken, maar op zichzelf staande verhalen. Nu is ‘Resident Evil: Village’ ook op het eerste gezicht geen genummerd deel, maar er wordt in trailers altijd de Romeinse cijfers voor acht weergegeven, aangezien dat verwerkt is in de titel.