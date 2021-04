Als easter egg heeft Dambuster Studios destijds de eerste twee levels van TimeSplitters 2 in Homefront: The Revolution verwerkt. Gaandeweg de game kom je een arcade kast tegen en daarop kun je twee levels van de geprezen shooter van weleer spelen. Vorige week bleek dat niet enkel die twee levels in Homefront zitten, maar dat men doodleuk heel TimeSplitters 2 in de game gestopt heeft. Maar om dat te benaderen heb je een specifieke code nodig.

Die code was ‘verloren’ gegaan, maar laat zoiets maar aan het internet over. Deze is namelijk achterhaald en dat stelt spelers van Homefront: The Revolution in staat om TimeSplitters 2 in-game in z’n geheel te spelen. Waarom is die code precies nodig horen we je al denken? Wel, Dambuster Studios heeft de rest van TimeSplitters 2 expres achter een code gezet, omdat men enkel aandacht aan de eerste twee levels heeft gegeven. Er was geen tijd om de hele game in orde te maken voor Homefront.

Maar om tegelijkertijd ook weer tijd te besparen, was het efficiënter om de volledige game in Homefront: The Revolution te verwerken en een gedeelte af te sluiten. De eerste twee levels zijn namelijk prima speelbaar en ook in orde gemaakt om daadwerkelijk gespeeld te worden. De rest spelen komt dus met enige risico op wat technische issues.

“The Easter egg, born out of an office joke, had only ever been designed as being just the first two TimeSplitters 2 levels, as time was short to make sure everything worked. The fastest method of porting in those two campaign levels was to include the full TimeSplitters 2 story mode – secret codes and all – then deploy a soft-lock so players would not be able to access levels which hadn’t been fully tested”, schrijft Eurogamer.

De arcade kast waarop TimeSplitters 2 in Homefront: The Revolution staat kom je pas laat in de game tegen, dus je zult er wat tijd in moeten investeren. Nadat je deze eenmaal gevonden hebt, wordt de optie aan het hoofdmenu toegevoegd. Normaliter kan je dus enkel de eerste twee levels spelen, maar met de volgende code kan je de gehele game unlocken.