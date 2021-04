Er is veel te doen rondom Days Gone sinds bekend is geworden dat Sony een vervolg niet ziet zitten. Helemaal uitgesloten is Days Gone 2 niet, maar vooralsnog ziet het er niet naar uit dat we snel een opvolger mogen verwachten. Het bericht, naar aanleiding van een artikel van Jason Schreier, heeft veel kritiek richting Sony opgeleverd, daar waar het ook rationeel te verantwoorden valt om een sequel niet door te zetten.

Voormalig Bend Studio game director Jeff Ross geeft hier in een gesprek met David Jaffe meer zicht op. Zo suggereert Ross dat Days Gone niet genoeg verkocht heeft om een duur vervolg te rechtvaardigen. Toen men aan Days Gone begon bestond het team uit 45 man en met die capaciteit een openwereldgame maken is uitdagend.

Als gevolg daarvan is het team over tijd naar 120 mensen gegroeid en het resultaat was daar. De game verkocht goed en meer dan alle andere games bij elkaar die de studio ooit gemaakt heeft. In die zin omschrijft Ross de game als absoluut succesvol, maar de kritieken op de game waren als de stranden van Normandië.

“Days Gone has sold more copies than every game the studio has ever made combined. So it’s successful in that way, and in the community and player response. But the critics… yeah, that was Normandy Beach.” “There was a starting budget for Days Gone, which was big, but it’s not where we ended. We ended at a much higher number and I think that number is then probably the starting point for the next one. Sony with these big triple-A games… they’re not cheap games to make. The first Syphon Filter I think cost $1m or $2m. The second one was definitely $2m because we did it in a year.”

Uiteindelijk komt het allemaal neer op de financiën en Sony moet heel secuur bepalen waar ze in investeren om er genoeg aan te verdienen. Hierbij stelt Ross ook dat Sony niet zulke diepe zakken heeft als Microsoft, waardoor lukraak de ene sequel na de andere eruit gooien in welke franchise dan ook niet zo vanzelfsprekend is.