Eerder deze maand konden we al melden dat er een open beta onderweg is voor Final Fantasy XIV voor de PlayStation 5. Vanaf vandaag is het zover en is het dus hoog tijd voor director of community Matt “Bayohne” Hilton om op het PlayStation Blog een aantal details uit de doeken te doen.

Zo zullen er geen limieten zijn wat betreft de content die je kunt spelen. Sterker nog: uit de woorden van project manager Shoichi Matsuzawa is op te maken dat deze beta eigenlijk een ‘soft-launch’ is van deze nieuwe versie. Dit betekent dat je als nieuwe of terugkomende speler exact dezelfde content kunt beleven zoals andere spelers dat doen, maar dan op de PlayStation 5. Mochten er tijdens de beta geen kritieke problemen naar voren komen, dan zal de game snel volledig verkrijgbaar zijn.

Mocht je een geheel nieuwe speler zijn, dan is tevens de Free Trial versie beschikbaar. In deze versie kun je A Realm Reborn en de eerste uitbreiding – Heavensward – spelen totdat je level 60 bereikt. Daarna moet je de game aanschaffen en je voortgang wordt natuurlijk meegenomen.

Daarnaast zijn er meerdere resoluties waar je uit kunt kiezen: 4K, WQHD (oftewel 1440p) en Full HD (oftewel 1080p) die correct naar jouw display geschaald zullen worden. De WQHD en Full HD resoluties zullen rond normale gameplay rond de 60 frames per seconde behalen en zelfs de 4K resolutie weet ongeveer 40 fps aan te tikken, wat nog altijd hoger is dan de PlayStation 4-versie.

Ook de UI is aangepakt, die oorspronkelijk gemaakt was voor resoluties van 720p. De originele afbeeldingen zijn verbeterd zodat ze beter uit de verf komen op de PlayStation 5, wat ook geldt voor de font.

Ten slotte zal de game veel sneller laden dankzij de SSD van de PlayStation 5, en zijn er een aantal features voor de DualSense controller ingebouwd zoals haptische feedback die afhankelijk is van de mount waar je op zit. Matsuzawa denkt er overigens nog over na om nog veel meer toe te voegen aan de PlayStation 5, zoals verbeterde textures.