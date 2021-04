Nacon heeft verschillende racetitels onder zijn hoede en daar zal de komende tijd meer over worden gedeeld. De uitgever trekt er tot 22 april voor uit om te laten weten wat zij in de pijplijn hebben zitten voor deze games.

Nacon laat alvast weten dat ze nog meer plannen hebben voor de al beschikbare WRC 9, maar ook diens vervolg zal aan bod komen. Verder zal er informatie worden gedeeld van Test Drive Unlimited: Solar Crown – waar vorig jaar een teaser trailer van is verschenen – en RiMS Racing.

Ben je geïnteresseerd in één of alle genoemde titels, houd de komende tijd onze site dan in de gaten.

Buckle up racing fans because we have some thrilling news over the next 10 days! #NaconRacingWeek pic.twitter.com/HxWFtPngtP

— Nacon (@Nacon) April 12, 2021