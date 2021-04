Sony Bend werkt naar verluidt al sinds september 2019 aan hun nieuwe open wereld IP. Dit blijkt uit het LinkedIn profiel van senior game writer Tom Dibble, die werkzaam is bij de studio uit Oregon. Dibble, die in datzelfde jaar bij Bend is begonnen, zou samen met co-schrijver Laurel Williams werken aan de ‘mythologie, personages en het complete verhaal van een AAA open wereld titel’.

Het ziet er in ieder geval niet naar uit dat deze mysterieuze game een vervolg op Days Gone is, gezien die titel volgens geruchten door Sony is afgewezen. Voormalig game director Jeff Ross gaf eerder nog aan dat Days Gone 2 onder andere coöperatieve elementen zou bevatten.

Het is op dit moment onduidelijk wat de nieuwe game van Sony Bend gaat worden, maar gezien er binnenkort een digitale E3 is, is het niet geheel ondenkbaar dat Sony Bend rond die tijd hun nieuwste titel gaat aankondigen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…