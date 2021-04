Metal Gear Solid V: The Phantom Pain is in september alweer zes jaartjes oud en de honger naar een nieuwe Metal Gear is sindsdien alleen maar gegroeid. Metal Gear Survive was een smet op de legendarische stealth franchise en er gaan al tijden geruchten dat er een remake van Metal Gear Solid 1 in de maak is voor de PlayStation 5.

Nu zou Konami – volgens een bron van ACG-Gaming – de licentie van Metal Gear niet langer achter gesloten deuren houden en op zoek zijn naar een ontwikkelaar/uitgever om een nieuwe game te maken. De bron van ACG-Gaming zou al eerder correcte informatie hebben doorgespeeld over onder andere Far Cry Primal, Xbox Game Boost, Deathloop en Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

‘The person who told me this, has been with me since Far Cry Primal leaks. And mostly has been right, from Bethesda moving to 0 day review code and this year to Deathloop, Bloodlines, Dragons Dogma 2 leak, Xbox Game Boost work, and a couple more this year. I was simply stating I had heard from a source, the same that informed of the Xbox boost, the Deathloop delay, Bloodlines, and the other stuff I had talked about as saying this happening and that Metal Gear ITSELF was in some way UP for grabs. Which then popped up in this discussion about Kojima (you guys SHOULD know I am not a huge Kojima follower as a person and don’t work on personal leaks really ever as I find it a bit creepy). That source has been reliable all this year so I said it. I don’t have the time to really discuss bs so I don’t repeat most. But they were right about the Bloodlines stuff, the Deathloop stuff. So I figured it was worthy.’

Vorig jaar maart gingen er nog verhalen rond dat Sony bezig was met Konami om de IP’s van Silent Hill, Castlevania en Metal Gear over te nemen, maar daar is sindsdien niks meer van gekomen. Het is nog niet duidelijk of dit verhaal samenhangt met de geruchten dat geestelijke vader Hideo Kojima in gesprek zou zijn met Microsoft.