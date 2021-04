Chivalry 2 heeft op de valreep te maken gehad met flink wat uitstel. Gelukkig werd er al snel een nieuwe datum geprikt, maar de gesloten beta werd een stukje vooruit geschoven.

Volgende week gaat de cross-play beta zoals gepland alsnog van start en is het aftellen dan echt begonnen. Over twee maanden mogen we de slagvelden op om lekker op z’n middeleeuws wat bloed te doen vergieten. Hoe dat eruitziet, zie je in de trailer hieronder en als die het niet doet kan je het op YouTube bekijken.