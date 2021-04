“Makkelijk om aan te beginnen, maar moeilijk om te beheersen.” Zo omschrijft de Amerikaanse ontwikkelaar Dr Bloc de game Straylight die aan het einde van dit jaar uit komt voor alle grote virtual reality platforms, inclusief PlayStation VR.

De game speelt zich af in een abstract, kleurrijk universum waarin je van het ene object naar het andere moet voortbewegen om zo de levels te doorkruisen. Straylight is al sinds begin vorig jaar beschikbaar via Steam Early Access en is nog allesbehalve ‘af’, maar de volledige game zal tientallen extra levels, leaderboards en meer bevatten. De game zal op release voor €19,99 in de PlayStation Store te vinden zijn.

Check de gameplaytrailer hieronder om een beter idee te krijgen van hoe deze game in elkaar steekt.