The Last of Us: Part II zag er op de PlayStation 4 schitterend uit, maar met de capaciteit van de PlayStation 5 valt er zeker nog meer uit te halen. Gezien meerdere PlayStation 4 exclusives een update voor de nieuwe console hebben gekregen, is het nu wachten op een PS5-upgrade voor de laatste titel van Naughty Dog.

Of die er komt en wanneer, dat is nog altijd niet bekend. YouTuber ElAnalistaDebits is daarom alvast aan de slag gegaan en heeft een video gemaakt waarin de game op de PS5 getoond wordt in vergelijking met de game op de PS4 Pro. Dit om een indicatie te geven van hoe de game er op de PS5 uit zou kunnen zien.

De game draait op de PlayStation 4 Pro en PlayStation 5 momenteel op 1440p met 30 fps. Dit op de PS5 via backwards compatibility. De gesimuleerde PS5-versie draait in de video echter op een 4K resolutie en dat aan 60 frames per seconde.