Volgende week loopt het tweede seizoen in Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone af en een ieder die de Battle Pass nog niet naar Tier 100 gebracht heeft, die krijgt aanstaande weekend wat extra hulp. Treyarch en Raven Software activeren namelijk weer dubbel XP, zodat het levelen een stuk sneller gaat.

Vanaf vrijdag 16 april 19.00 uur tot maandag 19 april zul je dubbel XP, dubbel wapen XP en dubbel Battle Pass XP kunnen verdienen in beide titels. Dat zou je voldoende tijd moeten geven om de resterende dingen te unlocken of om je wapens nog net even wat sneller te levelen.

Het derde seizoen gaat volgende week donderdag van start, waarvan we later deze week de eerste details verwachten.