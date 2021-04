Sony heeft zojuist aangekondigd dat de PlayStation 5 morgen voorzien wordt van een grote firmware update die de nodige extra features naar de console brengt. Hieronder valt de mogelijkheid tot het opslaan van je PS5-games op een externe USB-schijf, wat goed van pas komt omdat de huidige harde schijf met een aantal games al volzit. Hieronder hebben we de belangrijkste features op een rijtje gezet.

Externe opslag

Het is na het updaten mogelijk om PlayStation 5 games over te zetten naar een externe USB-schijf. Hierdoor kun je de totale opslag van de console op een efficiënte manier uitbreiden, maar het is niet mogelijk om de games vanaf deze externe schijf te spelen. Zodra je een bepaalde titel wilt gaan spelen, dan zul je die eerst vanaf de externe schijf naar de interne schijf moeten kopiëren. Dit gaat volgens Sony aanzienlijk sneller dan een game downloaden of vanaf disc opnieuw installeren, dus deze oplossing scheelt je wat tijd.

De reden hiervoor is dat PlayStation 5 games zo ontwikkeld zijn dat ze gebruikmaken van de snelle SSD in de console. Iets wat een externe schijf niet kan bijbenen. Daarnaast is het niet mogelijk om games direct naar de externe schijf te downloaden. Zodra je een game terug kopieert zal er direct een beschikbare update gedownload worden en tevens geeft Sony aan dat het mogelijk is om bepaalde delen van games te installeren, mits de game in kwestie een dergelijke optie bevat. Voor meer informatie en tips over het gebruik van extern geheugen kan je hier terecht.

Helaas is er nog geen nieuws over het uitbreiden van het interne geheugen, waarvoor een slot in de console aanwezig is. Sony is daar momenteel mee bezig en laat weten wanneer er meer nieuws is.

Sociale features

Cross-gen Share Play – Share Play valt na het updaten te gebruiken in een cross-generation opzet met de PlayStation 4 en vice versa. Op de PlayStation 4 kun je dus het scherm van de PlayStation 5 (van een vriend/vriendin) bekijken en andersom. Sterker nog, het is via Share Play op de PlayStation 4 ook mogelijk om PlayStation 5 games te spelen.

Request to Join Game Session – Een selectie van te joinen sessies van vrienden worden nu getoond op zowel de PS4 als de PS5. Met de voornoemde optie kun je als een shortcut direct een uitnodiging sturen, waardoor spelers elkaar sneller kunnen joinen. Met het oog op de privacy zal het mogelijk zijn om daar specifieke aanpassingen in te doen, wat via de instellingen van de console zal gaan.



Personalisatie opties – Het Game Base menu is geoptimaliseerd voor snellere toegang tot belangrijke content en features. Je kunt nu gemakkelijk wisselen tussen Parties & Friends om te starten met chatten in bestaande parties of om te zien wat je online vrienden doen. Daarnaast kun je ook de notificaties voor elke party waar je inzit apart van elkaar instellen. In Parties zal het mogelijk zijn om snel de in-game chat uit te schakelen, waardoor je microfoongeluid van jezelf of anderen niet meer te horen is. Ook kun je het individuele geluid van andere leden apart van elkaar instellen. Hierdoor hoef je dat niet langer aan je vrienden te vragen.

Pre-load updates – Zodra ontwikkelaars dit aanzetten, is het mogelijk voor games om title updates van te voren te downloaden. Dit zul je handmatig moeten activeren via de ‘automatische updates’ optie in het systeem. Hierdoor kun je direct de laatste versie van de game spelen zodra de update wordt vrijgegeven. Een concept dat we eigenlijk al kennen van de laatste Call of Duty updates, wat ogenschijnlijk vaker toegepast zal gaan worden.

Game Library – Je kunt nu games zoeken en verbergen in je persoonlijke bibliotheek, waardoor het gemakkelijker wordt om bepaalde content te vinden. Ook kun je de bibliotheek enigszins personaliseren.

Screen Zoom – Het is mogelijk om de vergroting van het scherm aanpassen op je voorkeur via het menu Instellingen.

Nieuwe Trophy instellingen & statistieken scherm – Je kunt nu zelf instellen van welke Trophies er screenshots en clips gemaakt worden. Dit kun je voor alle Trophies doen, maar bijvoorbeeld ook alleen voor platinum Trophies. Het nieuwe statistieken scherm geeft een beter zicht op je historie, status en niveau.

Tot slot zal de mobiele PlayStation App voorzien worden van verschillende nieuwe features waardoor het nog makkelijker is om op afstand de console ervaring te beleving. Het zal op korte termijn mogelijk zijn om je PS5 opslag vanaf je mobiel te managen, alsook Trophies te vergelijken met vrienden, een filter toepassen in de PlayStation Store en nog veel meer.