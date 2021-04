Graag willen we even een minuut stilte houden om de servers van enkele Ubisoft games te herdenken. De uitgever kondigde namelijk aan dat de online features van enkele games vanaf 1 juni niet meer zullen functioneren.

De eerste lijst gaat over enkele games die specifiek zullen getroffen worden op pc, maar voorlopig nog niet op consoles:

Assassin’s Creed 2

Prince of Persia: Forgotten Sands

Far Cry 2

Anno 140

Might & Magic – Clash of Heroes

Splinter Cell Conviction

The Settlers 7

Might & Magic X – Legacy

Dit betekent echter niet dat je deze games in totaal niet meer zal kunnen spelen, aangezien je voor solo-avonturen nu eenmaal geen internet nodig hebt. Wat dit wel betekent, is dat alle Ubisoft Connect (wat vroeger Uplay heette) features niet meer beschikbaar zullen zijn. Je zal dus geen content meer kunnen kopen via deze dienst en als je nog currency zou overhebben, dan gebruik je die best zo snel mogelijk op, want Ubisoft geeft geen refunds.

Daarnaast werden ook enkele games aangekondigd die zowel op pc als op consoles offline zullen gaan in de loop van 2021. Het gaat hier vooral om oudere multiplayer titels.

Ghost Recon: Future Soldier

Rainbow Six Lockdown

Rainbow Six Vegas 2

Rainbow Six Vegas

Als je nog even wilt proeven van deze nostalgische titels, dan wacht je best niet te lang!