Eerder vandaag kon je al lezen dat Nacon de komende tijd meer bekend zal maken over de racegames die ze momenteel in ontwikkeling hebben en ze voegen gelijk daad bij woord. De uitgever heeft namelijk WRC 10 aangekondigd, die later dit jaar zal moeten verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Nintendo Switch. De releasedatum staat vastgesteld op 2 september 2021.

Het gaat hier om een speciaal jaar, want het officiële FIA World Rally Championship zal z’n 50ste seizoen vieren. WRC 10 zal een unieke jubileumeditie worden met onder andere een retrospective modus om daarin 19 evenementen te herbeleven die de geschiedenis van het kampioenschap hebben gevormd. Dit zijn uitdagende speciale stages die de vaardigheden van de spelers op de proef zullen stellen door voorwaarden op te leggen die specifiek voor elk tijdperk zijn bedoeld.

Verder kun je deelnemen aan zes historische rally’s, waaronder de legendarische Acropolis Rally (Griekenland) en Rallye Sanremo (Italië), met meer dan 20 van de meest iconische auto’s van de WRC: Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota en meer. WRC 10 belooft dus een hoop content te bieden met deze speciale editie, maar dat is niet het enige waar ontwikkelaar Kylotonn zich op gericht heeft.

Als het op de gameplay aankomt zijn de physics nog verder verbeterd wat het realisme ten goede moet komen. De beheersing van de aerodynamische krachten, de turbo en de remmen hebben nog meer impact op het rijgedrag van de auto’s. Dit met als doel een nog nauwkeurigere en intense rally-ervaring voor te schotelen. Ook het audio design is op de schop gegaan om een betere representatie te bieden.