Infinity Ward voegde laatst compleet uit het niets drie nieuwe maps aan Call of Duty: Modern Warfare toe die een week later weer net zo plots verdwenen. Het heeft even geduurd, maar de ontwikkelaar heeft nu een soort van update gegeven en stelt dat de twee weggehaalde maps nog niet klaar zijn.

Het gaat om Drainage en Al-Raab Airbase die allebei beschikbaar waren in private matches. Deze maps zitten sinds vorige week niet meer in de lijst om maps te kiezen, wat veel vragen opriep. De ontwikkelaar geeft nu aan dat beide maps nog wat meer aandacht nodig hebben.

Die aandacht wordt nu aan de maps gegeven en als men klaar is, worden ze weer toegevoegd. Het lijkt er dus op dat de maps iets te vroeg zijn uitgebracht, maar het goede nieuws is dat ze niet voor altijd weg zijn. Mogelijk komen deze maps te zijner tijd ook in de online rotatie terecht.