Eerder gingen Lara Croft, Kratos, Ryu en Chun-Li haar al voor; vanaf 15 april zal Aloy van Horizon: Zero Dawn haar opwachting maken in de Battle Royale game Fortnite, dit deelt community coordinator Michael House via een bericht op het PlayStation Blog.

Om alvast voor te sorteren op de komst van Horizon: Forbidden West – naar verwachting later dit jaar – hebben Epic en Sony de handen ineengeslagen om het iconische PlayStation personage naar Fortnite te brengen. Dat gaat natuurlijk gepaard met een speciale Horizon Zero Dawn bundel die je kunt aanschaffen in de Item Shop. Deze items kun je overigens ook los aanschaffen.

Daarnaast kun je straks – tijdens het Primal Season – meedoen aan de ‘Aloy Cup’. Dit is een speciale modus die gericht is op een tweetal spelers die het zullen moeten opnemen tegen andere duo’s en je extra punten krijgt als je vijanden uitschakelt met een pijl en boog.

Ten slotte is er nóg een gelimiteerde ‘Team Up! Aloy & Lara’-modus beschikbaar. Zoals de titel misschien al doet vermoeden speel je – samen met een partner – als Aloy of Lara Croft, waarbij je teamgenoot het andere personage zal vertolken. Aloy beschikt natuurlijk over haar pijl en boog en Lara heeft haar dubbele pistolen waar ze mee kan schieten. Team Up! Aloy & Lara is vanaf 16 tot en met 18 april beschikbaar.