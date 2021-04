Ingeval je nog niet helemaal overtuigd zou zijn om vanaf volgende week NieR: Replicant ver.1.22474487139 een kans te geven, dan kan gratis DLC je misschien wel overtuigen. Het DLC pakket genaamd “4 YoRHa” werd namelijk gelekt in de Microsoft Store en de inhoud ervan zal fans van NieR: Automata waarschijnlijk erg blij maken.

Het pakket brengt namelijk onze favoriete androids 2B en 9S naar de game, maar jammer genoeg enkel via hun outfits. Je kan Kainé doen transformeren in 2B en de protagonist in 9S. Er zitten echter meer outfits in het pakket én ook enkele wapens, maar jammer genoeg is daar momenteel nog geen info over gegeven, gezien het hier niet gaat over een officiële aankondiging.

Wanneer dit pakket online zal gaan, is momenteel ook nog niet duidelijk. NieR: Replicant ver.1.22474487139 zelf verschijnt op 23 april.