Er zijn al een flink aantal rollen ingevuld voor de Borderlands film, maar het einde is klaarblijkelijk nog niet in zicht. De prent bevat een nieuw personage en voor deze rol is een actrice gevonden.

Voor gamers die bekend zijn met Borderlands is General Knoxx geen onbekende naam. Voor de film is er een dochter van hem in het leven geroepen, die in de voetsporen van haar vader zal treden: Commander Knoxx. Deze rol zal vertolkt worden door Janina Gavankar.

Het is heel goed mogelijk dat Gavankar je bekend voorkomt, zonder dat je ooit een film van haar hebt gezien. De actrice werkte namelijk mee aan de game Battlefront II, waarin ze de rol vertolkte van het hoofdpersonage Iden Versio.