We zijn bijna vijf maanden verder na de bar slechte release van Cyberpunk 2077 eind vorig jaar. CD Projekt RED beloofde al snel dat ze aan de game zouden werken en hoewel er al verbeteringen zijn aangebracht, is de dystopische RPG nog verre van perfect.

Toch weigert de Poolse studio Cyberpunk 2077 op te geven, zo laat mede-CEO Adam Kiciński weten in gesprek met Reuters. Kiciński zegt dat men overtuigd is dat ze Cyberpunk 2077 af kunnen maken en tot een staat kunnen brengen waar ze trots op mogen zijn. De ontwikkeling opdoeken en de game laten voor wat het is, is volgens het studiohoofd geen optie.

“I don’t see an option to shelve Cyberpunk 2077. We are convinced that we can bring the game to such a state that we can be proud of it and therefore successfully sell it for years to come.”