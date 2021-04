Met de komst van de PlayStation 3 heeft Naughty Dog de luchtige haren afgeschud en hebben ze zich voornamelijk gericht op meer serieuze games, in de vorm van Uncharted en The Last of Us. Jak and Daxter is nog altijd geliefd onder de fans en hoewel Naughty Dog dol is op de twee personages, is er op dit moment geen nieuwe game in ontwikkeling.

In een gesprek met Game Maker’s Notebook – vergezeld door Ted Price van Insomniac Games – zegt Evan Wells van Naughty Dog dat ze dagelijks tweets ontvangen dat fans graag meer van Jak and Daxter zouden willen zien, maar een terugkeer van de twee helden is min of meer uitgesloten, in ieder geval niet van de hand van Naughty Dog.

“We do, in fact. We’ve had a couple of Twitter campaigns where people have been tweeting us every single day ‘I want a new Jak & Daxter, I want a new Jak & Daxter’, and they aren’t just simple 280-character tweets, they have Photoshopped memes and everything they’re including on a daily basis, and the effort has got to be significant. And I hate to break it to them, we do not have Jak & Daxter here in development right now.”

Dat wil echter niet zeggen dat ze Jak and Daxter vergeten zijn en Wells kijkt dan met enige jaloezie naar collega Ted Price, die nog altijd actief is met het andere duo van Sony: Ratchet & Clank. Wells zegt dan ook dat ze graag aan Jak and Daxter zouden willen werken, omdat er binnen de studio nog veel liefde is voor het paar.

“But we still love the characters and I see what you guys [at Insomniac] are doing with Ratchet and that makes me wish that we did, and we would have one in development, because there’s still a lot of love for Jak & Daxter in the studio.”

Waar werkt Naughty Dog dan wel aan op dit moment? Dat is enigszins gissen. De verwachting is dat de Amerikaanse studio in ieder geval bezig is met een next-gen patch voor The Last of Us: Part II, maar dat men ook werkt aan een remake van de originele The Last of Us.