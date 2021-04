Vorig jaar juni investeerde Sony 250 miljoen dollar in Epic Games. We zijn nu bijna een jaar verder en het Japanse bedrijf heeft opnieuw een flink bedrag overgemaakt naar de maker van onder andere Fortnite.

De investering is nu iets minder dan in 2020, maar het is nog steeds een aardige som geld: 200 miljoen dollar. De reden hiervoor is hetzelfde als vorig jaar, namelijk om de samenwerking tussen beide partijen te verstevigen. De investering zorgt dus niet voor eventuele exclusieve afspraken.

De samenwerking met Epic Games is niet alleen voor de PlayStation-afdeling van Sony belangrijk. Unreal Engine wordt ook gebruikt voor muziekvideo’s, films en televisieshows. Door de nauwe samenwerking kan Sony voor al deze afdelingen de beste technologie gebruiken.